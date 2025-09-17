Прокуратура через суд пытается уволить худрука пермского Театра-Театра Бориса Мильграма

В Перми прокуратура через суд пытается уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма. Исковое заявление в адрес министерства культуры начал рассматривать Ленинский районный суд.

Прокуратура требует уволить деятеля культуры из-за ранее допущенного коррупционного нарушения. Во время предварительного заседания представитель господина Мильграма ходатайствовала о привлечении к процессу Театра-Театра. Это ходатайство адвокат мотивировала тем, что требование прокуратуры об увольнении Бориса Мильграма со своего поста напрямую затрагивает интересы культурного учреждения, возглавляемого им, передает Коммерсант-Прикамье.

Представитель регионального министерства культуры поддержал представителя худрука Театра-Театра. Помощник прокурора Перми Алексей Неустроев не увидел оснований для привлечения к делу культурного учреждения. Суд удовлетворил ходатайство ответчика.

По данным прокуратуры, коррупционные нарушения господин Мильграм допустил еще в 2022–2023 годах, когда заключил контракты на постановку с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма. По мнению надзорного органа, заключением контрактов был допущен конфликт интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.

Отметим, что в 2023 году самыми высокооплачиваемыми работниками культуры в Перми стали сотрудники пермского Театра-Театра. Среднемесячная зарплата исполнительного директора учреждения Егора Мухина составила 754 тыс. руб. Этот показатель за год вырос на 251 тыс. руб. Зарплата художественного руководителя театра Бориса Мильграма выросла на 43 тыс. руб. и достигала почти 750 тыс. руб. в месяц. Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина в среднем ежемесячно получала 461 тыс. руб.

Театр-Театр имеет скандальную репутацию. Местные общественники и власти не раз обращали внимание на неоднозначность постановок культурного учреждения. В июле 2016 г. разразился скандал: Мильграм был уволен со своего поста, контракт с ним расторг краевой минкульт. В качестве причины были указаны систематические нарушения руководством театра норм действующего законодательства, а также срыв реконструкции сцены театра. Однако позднее по факту увольнения началась служебная проверка, на время которой от работы был отстранен тогдашний министр культуры региона Игорь Гладнев. В должности Мильграма спустя два месяца после увольнения восстановил бывший в то время губернатором Виктор Басаргин. Вернул себе должность и Гладнев.