Второй акт. В Перми суд обязал уволить худрука "Театра-Театра" Мильграма

Министерство культуры Пермского края должно уволить худрука расположенного в столице региона "Театра-театра" Бориса Мильграма. Так решил Ленинский райсуд Перми.

Причина увольнения – утрата доверия. Ране во время прокурорской проверки в действиях Мильграма нашли найден конфликт при заключении 12 договоров на постановку спектаклей. После вступления решения суда в законную силу Мильграм будет включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура Пермского края.

Отметим, это уже не первый "акт" увольнения Мильграма. В июле 2016 г. разразился скандал: Мильграм был уволен со своего поста, контракт с ним расторг краевой минкульт. В качестве причины были указаны систематические нарушения руководством театра норм действующего законодательства, а также срыв реконструкции сцены театра. Однако позднее по факту увольнения началась служебная проверка, на время которой от работы был отстранен тогдашний министр культуры региона Игорь Гладнев. В должности Мильграма спустя два месяца после увольнения восстановил бывший в то время губернатором Виктор Басаргин. Вернул себе должность и Гладнев.

"Театр-Театр" имеет скандальную репутацию. Местные общественники и власти не раз обращали внимание на неоднозначность постановок культурного учреждения.