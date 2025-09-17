Комитет Госдумы по обороне одобрил "круглогодичный" призыв в армию

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова ("Единая Россия"). "Очень нужный законопроект, очень важный, идет на встречу призывникам", - заявил Картаполов (он же является и автором законопроекта).

Картаполов добавил, что законопроект нужен для систематизации работы военкоматов.

Госдума может рассмотреть документ в первом чтении уже на следующей неделе.

Сейчас призыв россиян осуществляется на основании указа президента два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В это время работают медкомиссии, военкоматы, заседают призывные комиссии. Автор законопроекта считает, что это создает неравномерную нагрузку на систему. Если законопроект будет принят, что сама система призыва будет работать круглогодично. При этом отправлять призывников на прохождение службы, по словам Картаполова, будут по-прежнему в осенний и весенний призывной промежуток.