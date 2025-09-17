Областной суд оставил на свободе Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Зубакина

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию поданную прокурором в отношении Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве по бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году.

Напомним, Мамедова обвиняли в убийстве по найму. Тогда по "горячим следам" никто не был установлен и лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

11 июня 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных также оправдал Мамедова в связи с непричастностью к совершению им указанного преступления и закрепил за ним право на реабилитацию. Несмотря на это прокурор обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга без изменения", - отметили в пресс-службе суда.

Ранее сестра Мамедова - Наталья рассказала Накануне.RU, что намерения посадить ее брата могут быть вопросом не справедливости и возмездия, а финансовой выгоды.