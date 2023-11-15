В Екатеринбурге отменен оправдательный приговор по делу об убийстве бизнесмена

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор по делу Насими Мамедова. Само дело направят на новое рассмотрение.

Напомним, Мамедова обвиняли в убийстве по найму в 2000 году – жертвой стал бизнесмен Алексей Зубакин. Тогда по "горячим следам" никто не был установлен. Лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

Судить обвиняемого в расправе над Зубакиным начали нынешним летом. В августе Кировский районный суд Екатеринбурга на основании оправдательного вердикта присяжных признал Мамедова невиновным. Он был оправдан в связи с непричастностью к преступлению. За Мамедовым признали право на реабилитацию и освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Однако прокурор обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Также апелляцию подала потерпевшая сторона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, по итогам их рассмотрения приговор Кировского райсуда был отменен.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом. Насими Мамедову избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее дело Дмитрия Дейча было прекращено в связи с его смертью. Процесс над Михаилом Клоком пока продолжается, но постоянно переносится из-за болезни обвиняемого.