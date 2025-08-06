Производитель цемента "Цемрос" переводит сотрудников на четырёхдневку

Производитель строительных материалов "Цемрос" (ранее "Евроцемент") переведёт своих сотрудников на четырёхдневку. Режим неполной занятости будет установлен с 1 октября для сохранения рабочих мест и адаптации к рыночной ситуации. Решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта.

Переход на четырёхдневную неделю – вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности. При восстановлении спроса на внутреннем рынке "Цемрос" оперативно вернётся к обычному режиму работы.

В случае улучшения экономической ситуации в строительной отрасли, решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю будет отменено. При этом компания в полном объеме сохраняет социальный пакет, сообщает "Цемрос" на своём сайте.

О переходе на четырёхдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, "КамАЗ", группа ГАЗ. Схожее решение осенью может принять "АвтоВАЗ".