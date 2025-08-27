27 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области увеличится скидка при оплате проезда через СБП

Начиная с 1 сентября в Свердловской области увеличится скидка при оплате проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Акция будет действовать до 31 декабря 2025 года в Екатеринбурге и на ряде маршрутов в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске и Талице.

В настоящее время скидка при оплате через СБП составляет четыре рубля. С 1 сентября он составит девять рублей. Чтобы получить скидку, нужно оплатить поездку через QR-код или NFC-табличку, размещенную в автобусах, трамваях и троллейбусах региона.

Ранее сообщалось, что в рейдах по поиску безбилетных пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга начнут участвовать силовики. Тех, кто не оплатит проезд, будут штрафовать на месте.

проезд, СБП, скидка, транспорт


