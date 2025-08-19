19 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Число домашних животных у россиян не должно превышать количество детей - инициатива

В Общественной палате России предложили запретить гражданам заводить домашних питомцев больше, чем у них (граждан) в семье имеется детей. Что делать бездетным гражданам – не сообщается. Интересно, что инициаторы ограничения видят в родах кошек и собак положительный пример: якобы, увидев это, дети могут и сами сориентироваться на традиционные семейные ценности. Куда после родов девать котят "сверх лимита" – не сообщается.

"Это очень хорошо, когда в доме или в квартире есть животные. При этом дети, если у них есть собака, например, понимают, что это не только партнер для игр, но и существо, способное их защитить. Если, например, кошка, приносит котят, то у ребенка появляются точные и правильные рефлексы, что закладывает у малыша потом желание иметь своих детей. С точки зрения психологии это хорошо, однако стоит избегать ситуаций, когда животные начинают заменять людям детей. [Важно], чтобы количество питомцев не превышало количество отпрысков в семье. В этом вопросе важно соблюдать грани – в идеале животное должно выполнять какую-то функцию. Оптимальная норма – одна собака и одна кошка на семью, этого было бы вполне достаточно. В некоторых ситуациях можно было бы допустить две кошки и две собаки", - цитирует издание "Абзац" первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Пожигайло предлагает на федеральном уровне увязать число детей и домашних животных.

Россия традиционно входит число стран-лидеров по числу домашних собак и кошек.

