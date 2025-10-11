Кинологи усомнились в возможности ограничить число собак в квартире

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев полагает, что реализовать предложение Госдумы об ограничении количества содержащихся в квартире собак и кошек невозможно.

"Говоря о собаках, стоит учитывать важнейший фактор – размер животного. Породное разнообразие предлагает нам как миниатюрных питомцев, так и очень крупных особей – это не ситуация с кошками. Именно поэтому невозможно установить единую норму, которая подходила бы для всех пород. Потребности маленькой и большой собаки кардинально различаются, что необходимо учитывать", - сказал ТАСС Голубев.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесёт на рассмотрение соответствующий законопроект. Согласно проекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превышение этой нормы временно допускается, если у домашних животных появляется потомство, которое не достигло шести месяцев. Под ограничения также не попадают собаки-поводыри.

Ранее, летом, в Общественной палате России предложили запретить гражданам заводить домашних питомцев больше, чем у них (граждан) в семье имеется детей. Что делать бездетным гражданам – не уточняется. Интересно, что инициаторы ограничения видят в родах кошек и собак положительный пример: якобы, увидев это, дети могут и сами сориентироваться на традиционные семейные ценности. Куда после родов девать котят "сверх лимита", не сообщается.