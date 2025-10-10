В ГД намерены ограничить количество собак и кошек в квартире

В Госдуме выступили с предложением ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение соответствующий законопроект, пишет ТАСС.

Согласно проекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превышение этой нормы временно допускается, если у домашних животных появляется потомство, которое не достигло шести месяцев. Под ограничения также не попадают собаки-поводыри.

Ранее в Общественной палате России предложили запретить гражданам заводить домашних питомцев больше, чем у них (граждан) в семье имеется детей. Что делать бездетным гражданам – не уточняется. Интересно, что инициаторы ограничения видят в родах кошек и собак положительный пример: якобы, увидев это, дети могут и сами сориентироваться на традиционные семейные ценности. Куда после родов девать котят "сверх лимита" – не сообщается.