Госдума планирует ограничить число домашних животных в квартирах

Восемь российских регионов пытаются своими силами ограничить число животных, которые граждане могут содержать в квартире многоквартирного дома, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нина Останина.

Она привела в пример законопроект, который рассматривается региональным парламентом Еврейской автономной области. Он предполагает, что на каждые 12 кв. метров жилой недвижимости можно будет завести одну крупную или среднюю собаку, двух мелких собак или трех кошек. На жилой площади менее 12 кв. метров можно будет заводить не более одной собаки или кошки. Останина особо подчеркнула, что за нарушение требований предполагаются наказания.

По словам Останиной, сейчас "базовый закон" не ограничивает число животных, которых можно содержать в квартире. Точнее, есть расплывчатая формулировка. "Наш федеральный базовый закон определяет, что владелец просто должен иметь возможность обеспечивать соблюдение норм и правил. Что такое возможность владельца? Сам он считает, что у него есть такая возможность. Но вот для соседей это не так", - пояснила Останина.

Также законодатели видят проблему в отказах прокуратуры давать разрешение на проверку хозяев, на которых жалуются соседи. Разрешение прокуратуры не требуется, когда правонарушение уже произошло, например, собака кого-то покусала, но просто так проверять условия содержания животных нельзя, а общественники жалуются на большое число отказов надзорного ведомства.