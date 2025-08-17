17 Августа 2025
Общество В России
Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Суд рассмотрит жалобу на приговор журналистке Баязитовой

Второй кассационный суд пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам лишения свободы за вымогательство.

Как сообщает РИА Новости, заседание назначено на 28 августа.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.

Летом 2023 года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, суд приговорил ее к четырем годам условно.

Теги: Александра Баязитова, приговор


