Мосгорсуд оставил в СИЗО больную диабетом журналистку Александру Баязитову

Мосгорсуд оставил под стражей журналистку Александру Баязитову, которая уже более трех месяцев находится в СИЗО по делу о вымогательстве. Баязитова не признает вины и подала жалобу на решение Кузьминского районного суда от 4 октября, но вышестоящий суд оставил меру пресечения без изменения.

Известно, что Баязитова больна сахарным диабетом.

В своем выступлении в суде она указала, что обвинения в ее адрес основываются только на показаниях Инны Чуриловой – другой фигурантки дела. Та как раз вину признала и заключила сделку со следствием, после чего была отпущена под домашний арест.

Чурилова, Баязитова и Ольга Архарова стали фигурантками дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка". Следствие считает, что Баязитова написала заказную публикацию, а пиарщицы пытались вымогать деньги за снятие публикации. Баязитова утверждает, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.

"В ходатайстве следствия нет доводов, которые обосновывают моё заключение под стражу. Единственным доказанным "фактом" считаются показания Чуриловой. Она указывает на меня только как на автора — там нет никаких доказательств моей причастности [к вымогательству]. Голословные показания легли в обоснования моей меры пресечения. Именно Чурилова, заключив сделку со следствием, сейчас находится под домашним арестом. Мне вменяют, что я вымогала деньги у человека, которого я ни разу не видела. Мне очень хочется познакомиться с пострадавшим, хочу его допросить, как обвиняемая (когда будет суд по существу)", - приводит речь Баязитовой в суде Telegram-канал Baza.

Также журналистка пожаловалась на суд и силовиков: "Суд даже не дал права на заключительное слово. Судья просто молча ушёл в совещательную комнату. Даже прений не было. Нарушено моё право на защиту. У вас в подвале меня обыскивали аж четыре девушки: одна занималась моей попой, а другая изучала мое уголовное дело. Это нарушает тайну следствия. Я не могу конфиденциально общаться с адвокатами".

Заключение Баязитовой под стражу в очередной раз вызвало разговоры о том, что судам следует чаще назначать меры пресечения, не связанные с арестом, если речь не идет о тяжких преступлениях. В частности, в поддержку перевода Баязитовой под домашний арест высказывались сенаторы (об этом много писал глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас) и члены Совета по правам человека при президенте РФ. Но пока ситуация не изменилась.