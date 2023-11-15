Прокурор запросил 14 лет для журналистки Баязитовой по делу о вымогательстве

Обвинение запросило 14 лет колонии для журналистки Александры Баязитовой. Прокурор считает, что она вымогала деньги у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова не признает вины. Она уже год и три месяца находится в СИЗО. У женщины сахарный диабет, гипертония и глаукома, суд ни разу не согласился изменить меру пресечения и отпустить Баязитову под домашний арест.

Ранее суд по делу Баязитовой сделали закрытым по просьбе потерпевшего. Также сообщалось, что журналистке отказывали в звонках родственникам, прокурор обосновал это опасением "разглашения данных уголовного дела".

На иждивении Александры находится пожилая мать, с которой ей запрещают созваниваться. За это время журналистка подала около 30 жалоб в прокуратуру, которые остались без удовлетворения, напоминает Shot.

Также гособвинитель в Басманном суде Москвы затребовал 13 лет колонии для медиаменеджера Ольги Архаровой, которые также проходит по этому делу. Третья фигурантка дела – администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова – в июле этого года получила четыре года условно и штраф в 1 млн руб. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.