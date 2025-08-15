Травлю медсестры из Сургута будет расследовать СК и окружной депздрав

Сургутская медсестра пожаловалась на травлю на работе - делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Инструктор по лечебной физкультуре Сургутской клинической травмбольницы Венера Гаврилова опубликовала обращение к Бастрыкину и президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю сотрудников. По словам женщины, ее коллеги однажды ушли пораньше домой, а она при проверке подтвердила этот факт, что и стало причиной буллинга. "На протяжении года я испытываю издевательства над собой и длительный стресс. Из-за этого я была лишена трудоспособности на протяжении длительного времени", – заявила югорчанка и попросила защиты и помощи в возбуждении уголовного дела. Она готова предоставить необходимые доказательства в следственный комитет РФ.

На сообщение отреагировал глава департамента здравоохранения округа Роман Паськов. "Не могу пройти мимо и хочу сказать главное: если у вас возникают вопросы, трудности или проблемы — я и мои заместители всегда открыты к диалогу", - заявил он и призвал любого медика и пациента обращаться напрямую к нему через его Telegram-канал, официальные паблики депздрава, группу "Послушайте, доктор" или по телефону горячей линии 8 800 100 86 03.

"Конкретно по обращению сотрудника травмбольницы депздрав Югры уже инициировал служебное расследование в медицинской организации. Мы детально изучим все обстоятельства, изложенные в обращении, и максимально объективно разберемся в ситуации. Если факты подтвердятся — примем меры, чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных случаев", - подчеркнул Паськов.

Делом занимается и Центральный аппарат СК. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе окружного главка СК Михаилу Мокшину отчитаться по итогу проверки.



