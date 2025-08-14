На Камчатке осудили гида за гибель туристов на Ключевском вулкане

Суд на Камчатке приговорил гида к 4,5 годам колонии за гибель девяти человек на Ключевском вулкане, сообщили в краевой прокуратуре.

Кроме того, ему запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

Установлено, что директор туристической компании разместил рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае.Для реализации этого предложения он нанял двух человек, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа 2022 года они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, а также дело о причинении смерти по неосторожности.

В 2023 году суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова к четырем годам колонии общего режима. В отношении второго гида-проводника производство прекращено на стадии предварительного следствия в связи с его смертью.