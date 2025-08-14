На Камчатке осудили гида за гибель туристов на Ключевском вулкане

14 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Дальневосточный ФО В России Камчатский край
Фото: Накануне.RU

На Камчатке осудили гида за гибель туристов на Ключевском вулкане

Суд на Камчатке приговорил гида к 4,5 годам колонии за гибель девяти человек на Ключевском вулкане, сообщили в краевой прокуратуре.

Кроме того, ему запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

Установлено, что директор туристической компании разместил рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае.Для реализации этого предложения он нанял двух человек, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа 2022 года они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, а также дело о причинении смерти по неосторожности.

В 2023 году суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова к четырем годам колонии общего режима. В отношении второго гида-проводника производство прекращено на стадии предварительного следствия в связи с его смертью.

Теги: туристы, гид, ключевской вулкан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.11.2023 08:10 Мск Главу турфирмы приговорили к четырем годам колонии за гибель туристов на Ключевском вулкане
Ранее 16.11.2022 09:06 Мск По делу о гибели восьми туристов при восхождении на Ключевской вулкан задержали гида
Ранее 07.09.2022 15:16 Мск Погибшие на Камчатке туристы не заключали договор с турагентством, - СК
Ранее 07.09.2022 13:29 Мск Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели девяти человек на Ключевской Сопке
Ранее 07.09.2022 08:04 Мск Тела девяти погибших на Ключевском вулкане эвакуировали со склона
Ранее 06.09.2022 08:32 Мск Альпинист из Магнитогорска оказался среди погибших на Ключевской Сопке
Ранее 06.09.2022 07:50 Мск Оставшихся в живых туристов эвакуировали с Ключевского вулкана бортом МЧС
Ранее 06.09.2022 04:04 Мск Спасатели добрались до выживших туристов на камчатском вулкане
Ранее 05.09.2022 20:20 Мск На директора туристической фирмы и гида завели уголовное дело из-за гибели туристов на Камчатке
Ранее 05.09.2022 14:26 Мск Задержан директор компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли туристы
Ранее 05.09.2022 12:29 Мск Число погибших на Ключевском вулкане туристов выросло до девяти, - Baza
Ранее 05.09.2022 10:16 Мск Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Камчатку, где погибли туристы
Ранее 05.09.2022 07:50 Мск Спасателям с четвертой попытки удалось высадиться на Ключевскую сопку, где погибли туристы
Ранее 05.09.2022 01:15 Мск На Камчатке число погибших при восхождении на вулкан выросло до восьми
Ранее 04.09.2022 11:51 Мск Спасатели не смогли добраться до туристов, попавших в ЧС на Ключевском вулкане
Ранее 04.09.2022 09:26 Мск Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, возросло до шести
Ранее 03.09.2022 20:54 Мск Следственный комитет не подтвердил гибель гида на Камчатке
Ранее 03.09.2022 19:32 Мск МЧС направило дополнительную группу спасателей на вулкан на Камчатке, где погибли туристы
Ранее 03.09.2022 13:11 Мск Прокуратура проводит проверку из-за гибели пяти человек на Камчатке
Ранее 03.09.2022 12:28 Мск На Камчатке туристы и гид погибли при восхождении на вулкан

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети