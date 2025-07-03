Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Дегтярска, получившему 10 лет "строгача"

Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.

В середине июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет в колонии строгого режима и запретили ему занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Автомобиль "Ауди", фигурировавший в деле в качестве взятки, был конфискован в доход государства.

Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, на приговор Вадиму Пильникову поступило апелляционное представление. Его подал прокурор. Жалоба поступила в суд 2 июля, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что ранее на приговор экс-главе Дегтярска поступила апелляция от его защиты.