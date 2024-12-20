Задержанного за взятку главу Дегтярска оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом главу Дегтярска Вадима Пильникова.

Напомним, силовики задержали чиновника в начале декабря. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Сообщалось, что задержание прошло в Екатеринбурге, недалеко от ЖК "Крылов" по улице Татищева. Подчиненный Пильникова якобы вручил ему автомобиль Audi Q6 стоимостью более 10 млн рублей за "непринятие мер контроля и реагирования".

7 декабря Первоуральский городской суд избрал меру пресечения Вадиму Пильникову. Глава Дегтярска был заключен под стражу до 5 февраля 2025 года.

Вадим Пильников (слева) и свердловский губернатор Евгений Куйвашев

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, адвокаты Пильникова обжаловали это постановление. Сегодня, 20 декабря, суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела и оставил решение райсуда без изменений. Глава останется под арестом.

Недавно у Народного фронта появилась масса вопросов к сфере образования Дегтярска. В президентском движении не исключали, что ситуация может быть связана с работой задержанного Вадима Пильникова.