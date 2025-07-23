23 Июля 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России хотят круглогодично призывать в армию

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого в стране вместо двух призывов в армию в год (весной и осенью) будет введен круглогодичный процесс призыва.

При этом сроки отправки на места прохождения службы сохранятся: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря. По словам депутатов, во время призыва россияне должны пройти медицинский осмотр, психологический отбор и явиться на заседание призывной комиссии. Будущим военнослужащим необходимо в день отправки на место прохождения службы прийти в военкомат, находясь там до начала срока службы. Парламентарии предложили, чтобы призывники могли проходить все подготовительные процедуры в течение года, а весной и зимой – отправляться на место службы.

Картаполов и Красов считают, что данные изменения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва на военную службу.

Закон, если он будет принят, может вступить в силу с 1 января 2026 года, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому, россиянам, призванным на срочную военную службу, предлагается предоставлять отпуск для сохранения рабочего места и стажа. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от "Справедливой России - За правду".

Теги: армия, призыв, законопроекты


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