Силовики проверяют работу главы Красноуфимска Михаила Конева
Глава Красноуфимска Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас в его отношении силовики проводят проверку.
Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в свердловском правительстве, у правоохранителей якобы серьезный боевой настрой, а потому угроза для градоначальника все же есть. "Но дело это неспешное", - добавил источник.
В свою очередь замглавы города по правам и организационным вопросам Руслан Шахбанов заявил, что мэр продолжает работать в прежнем режиме. Он подтвердил, что силовики действительно организовали проверку текущей деятельности Конева, но проходит она в плановом порядке. Он также добавил, что в администрации ничего не слышали о возбуждении уголовного дела в отношении мэра.
В СКР информацию об этом пока не комментируют.