Силовики проверяют работу главы Красноуфимска Михаила Конева

Глава Красноуфимска Михаил Конев попал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас в его отношении силовики проводят проверку.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в свердловском правительстве, у правоохранителей якобы серьезный боевой настрой, а потому угроза для градоначальника все же есть. "Но дело это неспешное", - добавил источник.

В свою очередь замглавы города по правам и организационным вопросам Руслан Шахбанов заявил, что мэр продолжает работать в прежнем режиме. Он подтвердил, что силовики действительно организовали проверку текущей деятельности Конева, но проходит она в плановом порядке. Он также добавил, что в администрации ничего не слышали о возбуждении уголовного дела в отношении мэра.

В СКР информацию об этом пока не комментируют.