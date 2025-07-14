Обвинение просит посадить писателя Бориса Акунина* в колонию строгого режима на 18 лет

Прокуратура просит приговорить писателя Бориса Акунина* к 18 годам колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах.

Дело писателя будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Приговор, вероятно, будет вынесен заочно – Акунин* находится за пределами территории России.

По данным СМИ, Борис Акунин* с 2014 года живет в Лондоне. 27 января 2024 года МВД России объявлен в розыск. 6 февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Бориса Акунина*.

Борис Акунин* является автором многочисленных детективных романов. Его книги издавались в России миллионными тиражами, многие произведения экранизировались.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга