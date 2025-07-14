Макрон сообщил, сколько стран вошли в "коалицию желающих" патрулировать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, сколько стран входят в так называемую "коалицию желающих" патрулировать Украину.

"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Её генштаб создан и находится в Париже", - цитирует РИА Новости французского президента.

Ранее Макрон сделал очередное заявление о ситуации на Украине. По его словам, страны "коалиции желающих" намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

До этого Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии".