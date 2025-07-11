Макрон: "Коалиция желающих" хочет патрулировать воздушное и морское пространство Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал очередное заявление о ситуации на Украине. По его словам, страны "коалиции желающих" намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

"Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнёров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии", - сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, цитату приводит РБК.

Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии". Также Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран.