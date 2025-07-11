"Коалиция желающих" согласовала основные элементы поддержки Киева

В случае прекращения огня на Украине "коалиция желающих" поможет Киеву восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море.

Об этом договорились участники встречи. Как сообщает The Guardian, их главные усилия должны заключаться в том, чтобы сосредоточиться на обороне Украины. Как заявил глава правительства Великобритании Кир Стармер, в ближайшее время коалиция планирует усилить поддержку Киева, а также усилить давление на президента России Владимира Путина. Речь идет о санкциях.

Встреча коалиции проходит в Риме. Впервые в мероприятии приняли участие США.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы.