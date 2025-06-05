Роспотребнадзор предложил родителям учащихся екатеринбургской школы №178 обратиться с претензией к "ГлобусРесур" из-за отравления

Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора предложил родителям учащихся школы №178, отравившихся в столовой, подать претензию к организатору питания ООО "ГлобусРесурс".

"Претензию необходимо вручить под подпись (второй экземпляр остается у заявителя) представителю ООО "ГлобусРесурс" по месту нахождения в школе (620135, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, стр.53) либо направить на юридический адрес: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 2, кв. 23", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в случае неисполнения требований со стороны "ГлобусРесурс", ведомство готово предоставить родителям защиту и передать исковое заявление в суд.

Для этого необходимо заполнить заявление и приложить к нему ряд документов, среди которых:

копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка;

копии медицинских документов (справки, выписной эпикриз, чеки на приобретение лекарств, назначенных врачом и т.д.);

копию претензии с доказательствами ее направления/вручения ООО "ГлобусРесурс";

копию договора на оказание услуг с МАОУ СОШ № 178.

После этого пакет документов нужно передать по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авангардная, д. 5А или направить в сканированном виде на электронную почту: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru. Заявления принимаются до 15 июля 2025 года.

Напомним, что после инцидента с отравлением, Роспотребнадзор закрыл школу, а детей было решено временно перевести на дистант. Свою проверку организовала прокуратура, а в СКР возбудили уголовное дело.

29 апреля суд приостановил деятельность пищеблока на 85 суток, а поставщика питания привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Однако уже 12 мая суд изучил предоставленные поставщиком документы и пришел к выводу, что юрлицо в полном объеме устранило все ранее выявленные нарушения. Таким образом, ограничения были сняты досрочно.