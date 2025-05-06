Суд изъял автомобиль у отправленного в колонию экс-главы ГИБДД Ивделя

На Среднем Урале суд изъял автомобиль у получившего срок экс-начальника ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова.

Напомним, в 2024 году суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Бывший глава ГИБДД Ивделя получил 3,5 года колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности на срок 2 года.

Как сообщили Накануне.RU в Ивдельском городском суде, прокурор обратился с иском об обращении автомобиля Анисимкова в доход государства. Дело в том, что в ходе расследования теща полицейского дала показания, что в 2022 году купила автомобиль "Тойота Хайлэндер" 2019 года выпуска, но на вопрос о происхождении денег так и не ответила.

В суде женщина пояснила, что на самом деле иномарка была куплена зятем, а она вообще не имеет водительских прав и никогда не управляла этим автомобилем. Машиной пользуется ее дочь – супруга Максима Анисимкова.

После этого суд изучил декларацию о доходах бывшего полицейского за три года, а также финансовое состояние его семьи и тещи, и пришел к выводу, что авто за 4 млн рублей им не по карману. Поскольку законность получения денег на спорный автомобиль не подтверждена, он обращен в доход государства.

Напомним, что весной нынешнего года экс-глава ГИБДД Ивделя пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе.