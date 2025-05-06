Расследование дела главы Артемовского о взятках завершено

Расследование уголовного дела главы Артемовского городского округа Константина Трофимова завершено. Теперь его рассмотрит суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мэру вменяют получение взяток. По версии следствия, в 2022 году Трофимов получил 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП "Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова". Деньги передавались за общее покровительство и попустительство по службе.

Также, как показало расследование, в конце 2022 года глава получил от директора МУП "Управляющая компания "Наш дом Артемовский" взятку в виде водонагревателя стоимостью более 20 тысяч рублей, а также услуг по установке этого самого водонагревателя. Все это досталось ему за помощь в сохранении директора в должности, продление с ним договора и сокрытие нарушений в работе предприятия.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело Константина Трофимова рассмотрит Артемовский городской суд.

Напомним, что силовики задержали главу Артемовского осенью 2024 года.