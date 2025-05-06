Шойгу: В НАТО и ЕС запущены программы подготовки к прямому военному конфликту с Россией

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу считает, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.

Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями. В складывающихся обстоятельствах возрастает роль Совета безопасности России в организации государственного и военного управления, пишет Шойгу в своей статье для "Российской газеты".

Ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией летом 2025-го, за год до этого предполагалось успешное наступление России на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считал что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО.