Убыток "Соликамского магниевого завода" с начала года превысил 350 миллионов

В первом квартале 2025 г. чистый убыток ОАО "Соликамский магниевый завод" 353 млн руб.

За аналогичный период 2024 г. у общества была чистая прибыль 178 млн руб. Показатели по прибыльности ухудшились в четыре раза, пишет "Ъ-Прикамье".

Акции завода изъяли у миноритариев в 2024 г. по иску прокуратуры. До этого она же добилась передачи в собственность государства основной части акций, которые были изъяты у основных владельцев. Дело приобрело резонансный характер, поскольку у законопослушных акционеров, купивших бумаги на бирже, изымали их активы. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа. В начале мая 2025 г. стало известно, что миноритарным инвесторам Соликамского магниевого завода вернут изъятые акции.