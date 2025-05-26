Замначальника Мосметро дает признательные показания по делу о взятке

Первого замначальника Московского метро Дмитрия Дощатова оставили в СИЗО до 23 июня по делу о взяточничестве. При этом Дощатов, как известно из материалов дела, "дает признательные показания, раскаивается в содеянном" и сотрудничает со следствием, передает РИА Новости.

Дощатова задержали в октябре 2024 года по подозрению в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 (4,8 млн руб. в денежном эквиваленте). За это он должен был заключить контракт с компанией "Технопромимпорт" за 3 млрд руб. на работы в метрополитене, считает следствие. Подрядчик выполнил работы на треть этой суммы, а остальное похитил. Руководители компании были арестованы.