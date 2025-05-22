22 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Дело "смотрящего" за Свердловской областью передают в суд

В Екатеринбурге передают в суд уголовное дело Марселя Гасанова. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и угрозах насилия к сотруднику пенитенциарного учреждения.

По версии следствия, в сентябре 2024 года решением "воров в законе" Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, также в марте 2025 года обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения и неоднократно высказал в его адрес угрозы применения насилия.

Марсель Гасанов в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу допрошено около 30 свидетелей. Проведен обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого изъяты охолощенный автомат и охотничий нож. Проведены психолого-лингвистическая, фоноскопическая, судебно-медицинская, баллистическая экспертизы и экспертиза по холодному оружию. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

Марсель Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас Гасанов находится под арестом до июня.

Теги: Гасанов, дело, прокуратура, суд


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