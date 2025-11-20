"Смотрящего" за Свердловской областью осудили на 13 лет особого режима

Свердловский областной суд огласил приговор Марселю Гасанову. "Смотрящего" за областью отправили за решетку на 13 лет.

Гасанову назначено 13 лет колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободны на 1 год. Сам он во время оглашения что-то тихо комментировал. А после того, как приговор был озвучен, Гасанов начал улыбаться. Он попытался что-то сказать судье, но тот его остановил и начал объяснять его права.

"Здесь они мне не дадут выйти, вы же понимаете", - заявил он в ответ на предложение об обжаловании.

Гасанов начал говорить что-то ещё, но СМИ попросили покинуть зал. А у матери осужденного началась истерика. Ее пытался успокоить и сам Марсель Гасанов, и сотрудники суда. Она успела заявить, что "ее сына заказал сотрудник ФСБ", после чего упала в обморок.

"Каждый ответит на том свете, за то, что моего сына сгубили!" - сказала она, едва придя в себя.

По ее словам, Марсель Гасанов не был связан с криминалом.

В прокуратуре заявили, что намерены изучить приговор на наличие оснований для его обжалования.

Напомним, Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен как "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, в сентябре 2024 года по решению "воров в законе" Марсель Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью. Также сообщалось, что в 2025 году обвиняемый, уже находившийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения и неоднократно высказал угрозы в его адрес.

Дело Гасанова передали в суд в мае нынешнего года. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса: ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии"; ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и ч. 2 ст. 321 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности".

В своем последнем слове Марсель Гасанов полностью отрицал вину по статье 210.1 УК РФ. Гособвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы.