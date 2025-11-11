Суд назначил дату вынесения приговора "смотрящему" за Свердловской областью

Свердловский областной суд назначил дату вынесения приговора Марселю Гасанову. Дальнейшая судьба "смотрящего" за областью решится на следующей неделе.

Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен как "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, в сентябре 2024 года решением "воров в законе" Марсель Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью.

Сообщалось, что в 2025 году обвиняемый, уже содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения и неоднократно высказал угрозы насилия в его адрес. Дело Гасанова передали в суд в мае нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Гасанову вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса:

ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии";

ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей";

ч. 2 ст. 321 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности".

Как отметили в суде, в своем последнем слове Марсель Гасанов полностью отрицал вину по статье 210.1 УК РФ. Оглашение приговора состоится в следующий четверг, 20 ноября.

Напомним, что гособвинение просит для Гасанова 15 лет лишения свободы.