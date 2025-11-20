20 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Занимался сбором задолженностей". Адвокат рассказал, что делал на воле осужденный "авторитет" Гасанов

Адвокат Марселя Гасанова, которого сегодня суд отправил в колонию как "смотрящего" за Свердловской областью, рассказал, чем его подзащитный занимался до того, как против него было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как рассказал адвокат Сергей Лашин сразу после вынесения приговора, сторона защиты не согласна с решением суда.

"Мы слышали только резолютивную часть приговора. Соответственно, пока комментировать этот приговор детально и предметно просто-напросто невозможно. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу стороной обвинения были предоставлены в качестве доказательств показания достаточно большого количества так называемых "скрытых свидетелей". Подавляющее большинство указанных лиц не смогли ответить на те или иные вопросы относительно обстоятельств получения ими той или иной информации, которая сообщалась суду. Кроме того, подавляющее большинство указанных лиц не смогли назвать источник своей осведомленности. С точки зрения Уголовно-процессуального кодекса такие доказательства не являются допустимыми", - заявил юрист.

По словам Сергея Лашина, вероятнее всего, приговор Марселю Гасанову будет обжалован. Адвокат добавил, что позиция его подзащитного заключается в том, что его оговорили свидетели.

"Большинство этих свидетелей он знает. Он говорил, кто дает показания и почему он дает именно такие показания. Это все было в ходе судебного разбирательства", - отметил Лашин.

Марсель Гасанов в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

В ходе процесса гособвинение заявляло, что у Гасанова есть определенные татуировки, которые указывают на его принадлежность к криминальному миру – так называемые "воровские звезды" на ключицах и "погоны" на плечах. Сергей Лашин пояснил, что эти татуировки, как было установлено, нанесены еще в 2009 году, когда такой статьи как 210.1 еще не существовало – она была введена в действие в 2019 году, то есть спустя 10 лет после того, как Гасанов нанес эти татуировки.

"Более того, сведение этих татуировок вообще невозможно в его случае, поскольку у него есть соответствующие медицинские диагнозы, о них я не буду распространяться. Ему противопоказана процедура сведения. То есть говорить о том, что в 2009 году он намеревался занять какое-то положение, зная, что это уголовно наказуемо, просто невозможно, потому что уголовно наказуемым занятие высшего положения в преступной иерархии стало лишь в 2019 году", - указал адвокат.

Марсель Гасанов в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Он также рассказал, что до задержания и возбуждения уголовного дела Марсель Гасанов работал в управляющей компании – выполнял отдельные поручения руководителя компании "Ремстройкомплекс".

"Он занимался вопросами по сбору задолженностей с потребителей. Выбивал задолженности? Нет, ни в коем случае. Занимался вопросами по сбору задолженностей. Он работал по договору подряда. Функционал – снижение задолженностей потребителей услуг. Но все это не обсуждалось в судебном заседании", - заключил Сергей Лашин.

Марсель Гасанов, он же "Марсель Махачкалинский", он же "Марс" был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. Ему вменяли сразу три статьи Уголовного кодекса: ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии"; ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и ч. 2 ст. 321 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности". Сегодня Свердловский областной суд назначил "авторитету" 13 лет колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на 1 год. Сообщалось, что по решению "воров в законе" Марсель Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью.

Теги: Гасанов, адвокат, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.11.2025 09:33 Мск "Смотрящего" за Свердловской областью осудили на 13 лет особого режима
Ранее 11.11.2025 13:20 Мск Суд назначил дату вынесения приговора "смотрящему" за Свердловской областью
Ранее 07.11.2025 12:37 Мск Обвинение запросило для "смотрящего" за Средним Уралом 15 лет лишения свободы
Ранее 10.06.2025 13:05 Мск "Смотрящий" за Средним Уралом частично признал вину в оскорблении и угрозах сотруднику ГУФСИН
Ранее 22.05.2025 08:43 Мск Дело "смотрящего" за Свердловской областью передают в суд
Ранее 04.04.2025 13:59 Мск Арест "смотрящего" за Свердловской областью продлен до июня
Ранее 26.02.2025 10:07 Мск Суд оставил под арестом "смотрящего" за Свердловской областью
Ранее 12.02.2025 12:38 Мск В Екатеринбурге суд отправил под арест "смотрящего" за Свердловской областью

