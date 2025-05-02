02 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, сообщают РИА Новости.

Документ предлагает ввести одно из наказаний за передачу из корысти электронного средства платежа (ЭСП) и доступа к нему для неправомерных операций: лишение свободы — до трех лет; штраф — от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы — до 480 часов, исправительные работы — до двух лет; ограничение свободы на тот же срок; принудительные работы — до трех лет.

Такое же наказание введут за запрещенные действия с использованием ЭСП по указанию другого лица или в его интересах.

За приобретение или передачу из корысти электронного средства платежа и доступа к нему лицом, не являющимся клиентом банка, для неправомерных операций либо покупку ЭСП или доступа к нему для последующей передачи установят наказание до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

За неправомерные операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся клиентом банка, предлагают наказывать: принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового; лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Инициатива предлагает дополнить статью 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей".

Теги: Госдума, законопроект, дропперы, уголовная ответственность


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