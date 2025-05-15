Главе Артемовского продлили арест до ноября

Артемовский городской суд продлил арест главе городского округа Константину Трофимову до 5 ноября 2025 года. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, обвиняемый будет находиться под стражей на время рассмотрения дела судом.

Напомним, что Трофимов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ. Градоначальника задержали в сентябре прошлого года. В дальнейшем главе предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье "Получение взятки". По версии следствия, в 2022 году мэр Артемовского получил взятки от руководителей двух МУП. После задержания чиновник был заключен под стражу.

Ранее силовики раскрыли, за что именно был задержан глава Артемовского.