В Екатеринбурге суд прикрыл предприятие, из-за которого отравились ученики

В Екатеринбурге суд на время приостановил деятельность предприятия, из-за которого отравились ученики местной школы.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, речь идет об ООО "Глобусресурс" – именно это предприятие является поставщиком питания в школу №178 с углубленным изучением отдельных предметов, в которой на прошлой неделе отравились дети. После этого Роспотребнадзор нашел там массу нарушений и выявил причину массового заболевания школьников.

На ООО "Глобусресурс" был составлен административный протокол по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания". Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал предприятие виновным и приостановил его деятельность по оказанию услуг общественного питания на 85 суток. В этот срок зачтен срок временного запрета деятельности с 24 апреля 2025 года.

Как добавили в суде, постановление подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что после массового отравления школьников в Екатеринбурге возбудили уголовное дело.