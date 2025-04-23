В екатеринбургской школе с углубленным изучением предметов отравились ученики

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в школе №178 в Екатеринбурге, где отравились ученики.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на данный момент известно о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас специалисты уточняют все обстоятельства.

Свою проверку также проводит прокуратура. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, за медицинской помощью с жалобами на ухудшение здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратились двое учеников 4-го класса школы №178 с углубленным изучением отдельных предметов. Точное количество заболевших устанавливается.

Проверочные мероприятия проходят в столовой образовательного учреждения. Сотрудники прокуратуры внимательно изучают документацию по организации питания. В том числе, изучаются документы по закупке продуктов.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры.