Уральца, которому принесли гроб с головой свиньи, отправили в колонию

Суд вынес приговор жителю Первоуральска, обвиняемому в незаконном хранении наркотиков и похищении паспорта. Из-за этого мужчине домой принесли гроб с головой свиньи.

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Напомним, история сучилась осенью 2023 года, когда уралец сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день он пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось. Зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком. После этого владельцу жилья стали поступать сообщения на телефон с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким.

По ночам в квартиру, где проживал мужчина, закидывали дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками. Затем неизвестный, дело которого выделили в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики.

Вымогатели взяли монтажную пену для входной двери и краску для надписей в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и достали отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в гроб.

Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией. В октябре 2024 года им вынесли приговор.

Как показало расследование, кроме наркотиков владелец квартиры нашел там паспорт гражданина России. Он пересыпал "зелье" в пакет и отнес в подвал, где стал хранить без цели сбыта, а также унес с собой находившийся в квартире паспорт. В итоге наркотики были изъяты полицейскими.

Дело направили в Первоуральский городской суд в конце прошлого года. Сегодня, 21 апреля, был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил мужчине 8 лет и 15 дней лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Напомним, гособвинение просило назначить первоуральцу 17 лет и 10 дней в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.