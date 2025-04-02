Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов признал себя виноватым в деле о мошенничестве в крупном размере. Молодой человек уже год находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по восьми эпизодам особо крупного мошенничества. Наказание по этой статье может составлять до 10 лет лишения свободы.

Адвокат блогера Калой Ахильгов подтвердил, что тот признал вину.

"Решение подзащитного для нас закон, даже если внутренне с ним не согласны. Да, мы собрали множество доказательств его невиновности, но в СИЗО находится именно подзащитный, ему выпадают тяготы всех неудобств содержания, перевозки, длительных судебных заседаний. […] Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок", - заявил защитник.