Генерала-"связиста" Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о коррупции.

"По совокупности Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, он лишен воинского звания", - сообщил ТАСС его адвокат Владимир Шелупахин.

Гособвинитель запрашивал 12 лет колонии строго режима для Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта".

Шамарин обвинялся в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн рублей за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.

В феврале сообщалось, что Шамарин признал вину и заключил сделку со следствием. Также стало известно, что фигурант готов уйти на СВО.