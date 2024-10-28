28 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

По "делу Телты" появился новый обвиняемый: генерал-майора Оглоблина обвиняют в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016-2021 году Оглобин получил от представителей пермского телефонного завода "Телта" взятку в размере более 10 млн руб. за покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

По ходатайству следствия, 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о завершении следствия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной.

По данным следствия, в 2016-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина исполняли госконтракт на 1,4 млрд руб. по гособоронзаказу. Речь шла о поставке устройств связи для нужд Минобороны России. Через завышение себестоимости продукции они похитили 48 млн руб., которые распределили между собой. Их будут судить.

Также сообщалось, что в отношении двух фигурантов – бывшего директора завода Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной – прекращено дело о даче взятки в особо крупном размере.

Кроме того, начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший также должность замначальника Генштаба, получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Генерал частично признал вину. По словам защиты, Шамарин не отрицает получения 19 миллионов рублей, но не согласен с квалификацией уголовного дела, заведенного по статье о взяточничестве.

Теги: Александр Оглоблин, взятка, Телта, уголовное дело


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