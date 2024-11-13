Один из фигурантов "дела Телты" заключил соглашение и признал вину

Признал вину в получении взятки начальник Главного управления связи Вооруженных сил России генерал Вадим Шамарин.

Адвокат Михаил Перцев во время рассмотрения апелляционной жалобы заявил, что офицер заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину, пишет РИА Новости.

По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший также должность замначальника Генштаба, получил взятку в размере 36 млн руб. от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. За эту сумму он должен был добиться увеличения объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России, а также просто покровительствовать предприятию.