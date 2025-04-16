Гособвинение просит 17 лет "строгача" для уральца, которому принесли гроб с головой свиньи

Гособвинение озвучило желаемый срок для жителя Первоуральска, обвиняемого в похищении наркотиков и паспорта. Из-за этого мужчине принесли гроб с головой свиньи.

Все случилось осенью 2023 года, когда уралец сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось. Зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком. После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким.

По ночам в квартиру, где проживал мужчина, кто-то закидывал дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками. Затем неизвестный, дело которого было выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики.

Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией. В октябре 2024 года им вынесли приговор.

Ранее сообщалось, что кроме наркотиков владелец квартиры нашел там паспорт гражданина России. Мужчина пересыпал наркотическое средство в пакет и отнес в подвал, где стал хранить без цели сбыта, а также унес с собой находившийся в квартире паспорт. В итоге наркотики были изъяты полицейскими. Дело направили в Первоуральский городской суд в конце прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 16 апреля, прошли судебные прения. На них гособвинитель попросил суд назначить первоуральцу 17 лет и 10 дней в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор по этому делу будет вынесен позже.