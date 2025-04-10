10 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России в 2024 году заблокированы 700 тысяч дропперских счетов

В 2024 г. различные российские банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов – людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Банки теперь умеют в течение 15 минут после начала дропперских операций выявлять их.

В итоге средний срок "жизни" карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 г. до дней и минут к концу 2024 г., приводят "Ведомости" слова замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрея Рассказова, сказанные на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ограничения на снятие в банкоматах наличных не коснётся большинства россиян. Пострадают лишь дропперы – владельцы карт, которые используют мошенники.

"Ограничение в 50 тыс. руб. будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счёт используется для прогонки украденных денег – есть так называемые дропперы. Если есть подозрения по счёту гражданина о том, что этот счёт используется для воровства денег, для "прогонки" ворованных денег, только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение. Это единицы", - сказал политик.

Теги: Дропперский счёт, карта, мошенники


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Ранее 25.12.2024 08:50 Мск В ЦБ сообщили, сколько россиян делали переводы на карты теневого бизнеса

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