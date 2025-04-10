Депутат: Ограничения на снятие наличных коснутся лишь дропперов

Депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ограничения на снятие в банкоматах наличных не коснётся большинства россиян. Пострадают лишь дропперы – владельцы карт, которые используют мошенники.

"Ограничение в 50 тыс. руб. будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счёт используется для прогонки украденных денег – есть так называемые дропперы. Если есть подозрения по счёту гражданина о том, что этот счёт используется для воровства денег, для "прогонки" ворованных денег, только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение. Это единицы", - сказал в разговоре с ТАСС политик.

Ранее Банк России поддержал инициативу правоохранителей о введении ответственности за дропперскую деятельность. Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, так как нередко жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно. До этого в Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты" – вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу.