Дилеры китайских автомобилей начали массово закрывать салоны в России

За первые три месяца 2025 года в России прекратили работу 213 автосалонов китайских марок. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Газпромбанк автолизинг", это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего автосалонов закрыли производители Bestune, Kaiyi и DFM. В топ-10 брендов по числу закрытий впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Несмотря на массовый отток, лидерство по количеству шоурумов среди иномарок сохранила Chery, вторую строчку занял бренд Geely, на третьей позиции оказался Changan.

В прошлом году в России таксисты пожаловались на сделанные в Поднебесной машины. По мнению работников таксопарков, время эксплуатации таких автомобилей значительно уступает показателям европейских и корейских марок. В марте спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что не пересел бы с машины китайского производства на европейскую.