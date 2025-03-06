06 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал жителям Академического района в независимой экспертизе по Березовой роще. Пока

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения ходатайство активистов, выступающих против застройки Березовой рощи, о дополнительной – независимой судебной экспертизе, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда. Речь идет о наличии краснокнижных растений на обсуждаемом участке и желании жителей Академического района их сохранить. При этом активисты смогут снова настоять на экспертизе в будущем.

Со стороны ответчика присутствовали представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Дом.РФ и застройщика "Краснолесье", а также директор Ботанического сада УроРАН Алена Третьякова. Со стороны истцов адвокат и два эксперта: кандидат биологических наук, доцент, специалист Уральского Лесотехнического университета Елена Затеева с 20-летним стажем и замдекана Челябинского государственного университета Павел Левченко с опытом проведения экспертиз с 2018 года.

Именно Левченко обнаружил пять краснокнижных растений на территории Березовой рощи. Он отметил, что теоретически пересадить их можно, однако подобные действия не имеют никакого смысла.

Судебный процесс в Октябрьском районе суде по судьбе Берёзовой рощи в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Пересадить возможно все, опыт имеется, но возникает вопрос целесообразности. Краснокнижные растения охраняют, потому что среда обитания, где они прорастают, уникальна. Поэтому охрана краснокнижных растений это охрана именно окружающей их среды. Если все растения можно пересадить, непонятно, зачем нужна красная книга. Красная книга ведется, чтобы мы сохраняли уникальную среду обитания", - отметил Левченко.

Затеева же и вовсе заявила, что безопасно пересадить выявленные растения нельзя.

У Ботанического сада на это другое мнение. Третьякова заявила, что в РФ предусмотрена специальная программа по пересадке краснокнижных растений с территорий, осваиваемых человеком. Ботанический сад также подготовил аналогичную программу. Единственным исключением является то, что в их экспертизе говорится только об одном обнаруженном краснокнижном растении, которое, по словам Третьяковой, спокойно перенесет "переезд" в Ботанический сад.

Судебный процесс в Октябрьском районе суде по судьбе Берёзовой рощи в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Она также заявила, что Березовая роща недостойна считаться охраняемой территорией, так как изначально является обычной "березовкой", проросшей на торфянике. Доказательство этому, а именно карту с соответствующей информацией, она обещала предоставить после сегодняшнего процесса.

"На все вопросы ответы уже даны. Данным заявлением по сути истцы пытаются вмешаться в компетенцию местных властей. Истцы просто хотят, чтобы и суд влез в эту компетенцию, а новая экспертиза нам ничего не даст. Просим в удовлетворении ходатайства отказать. Это все ведет к затягиванию процесса и большим убыткам с нашей стороны", - заявил представитель застройщика.

В свою очередь сторона ответчика заявила, что работа обеих сторон была оплачена, а потому установить истину может только независимая (не заинтересованная) судебная экспертиза. Исходя из нее также будет понятно, кто ответственен за то, что краснокнижные растения могут быть уничтожены: минприроды Свердловской области или мэрия Екатеринбурга. Представитель последней настаивает, что, несмотря на знания о нахождении краснокнижных растений в Березовой роще еще с 2018 года, с их стороны никакого нарушения точно не было.

Судебный процесс в Октябрьском районе суде по судьбе Берёзовой рощи в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В результате Октябрьский суд отказал в проведении судебной экспертизы: "Исходя из существа спора, заявленных требований, суд не усматривает необходимости в назначении экспертизы. По крайней мере на данной стадии".

При этом обсуждение вопроса вышло из предварительной стадии. Основной процесс по делу о Березовой роще назначен на 23 апреля. До этих пор обеспечительные меры с застройщика сниматься не будут.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими.

12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.

Теги: Березовая роща, суд, экспертиза


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