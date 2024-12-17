"Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи

Глава Екатеринбурга рассказал в ходе "прямой линии", почему невозможно отказаться от застройки Березовой рощи в Академическом районе. По его словам, в свое время власти города и так пошли наперекор застройщику и отстояли большую часть зеленой зоны, в том числе и через суды, и на большее рассчитывать не приходится.

Орлов напомнил, что еще в 2012 году планировалась полная вырубка Березовой рощи, а в 2018 году, когда эта территория была федеральной, по итогам аукциона был заключен договор аренды с застройщиком. По его проекту от зеленой зоны планировалось оставить всего 4 га, однако в мэрии вступились за деревья и настояли на том, чтобы оставить 16 га.

"Мы очень серьезную работу с застройщиком провели, потому что это один из первых таких серьезных вопросов, с которыми я столкнулся, приступив к исполнению обязанностей главы города. На сегодня 16 га парковой зоны планируется оставить из 26 га. Есть решение судов, всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика о том, что он имеет право реализовать там свою инициативу по жилищному строительству. Очень серьезные разговоры были, очень серьезные дискуссии, но мы не можем спорить с судом, который выносит решение о том, чтобы администрация утвердила проект планировки. Но очень приятно, что понимание с застройщиком найдено. Приняли решение, что на 16 га территории никакого капитального строительства быть не может", - заявил Алексей Орлов.

Помимо этого, он объяснил, что с развитием города и увеличением численности населения невозможно оставлять лесные зоны полностью нетронутыми. Как минимум рядом с жилыми зонами их будут благоустраивать: ставить освещение, тротуарные дорожки, вести обустройство зон отдыха, но все это также будет сопровождаться вырубкой части деревьев.

"За нашим зеленым пространством необходимо ухаживать, и такой крупный город, как Екатеринбург, не может развиваться хаотично, он должен развиваться в соответствии с долгосрочными перспективами. В том генеральном плане, который действовал до 2020 года, как раз много уделялось внимания озеленению города. И уже было полное понимание того, что необходимо отразить естественную трансформацию лесопаркового пояса и трансформировать его в городские благоустроенные пространства, потому что антропогенная нагрузка на зеленый пояс возрастает с развитием города. Поэтому без хотя бы элементарного благоустройства эти лесопарковые территории с этой нагрузкой справиться не смогут. Это тоже надо четко понимать", - отметил градоначальник.

Ранее жители Академического записали видеообращение президенту России, в котором попросили защитить Березовую рощу от "благоустройства". По их заявлению, таким словом власти называют обыкновенную застройку зеленой зоны жилыми домами. На обращение отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, по его поручению началась процессуальная проверка в рамках ст. 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей".