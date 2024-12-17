"Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи

17 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис Викторович

"Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи

Глава Екатеринбурга рассказал в ходе "прямой линии", почему невозможно отказаться от застройки Березовой рощи в Академическом районе. По его словам, в свое время власти города и так пошли наперекор застройщику и отстояли большую часть зеленой зоны, в том числе и через суды, и на большее рассчитывать не приходится.

Орлов напомнил, что еще в 2012 году планировалась полная вырубка Березовой рощи, а в 2018 году, когда эта территория была федеральной, по итогам аукциона был заключен договор аренды с застройщиком. По его проекту от зеленой зоны планировалось оставить всего 4 га, однако в мэрии вступились за деревья и настояли на том, чтобы оставить 16 га.

"Мы очень серьезную работу с застройщиком провели, потому что это один из первых таких серьезных вопросов, с которыми я столкнулся, приступив к исполнению обязанностей главы города. На сегодня 16 га парковой зоны планируется оставить из 26 га. Есть решение судов, всех инстанций, которые доказывают правоту застройщика о том, что он имеет право реализовать там свою инициативу по жилищному строительству. Очень серьезные разговоры были, очень серьезные дискуссии, но мы не можем спорить с судом, который выносит решение о том, чтобы администрация утвердила проект планировки. Но очень приятно, что понимание с застройщиком найдено. Приняли решение, что на 16 га территории никакого капитального строительства быть не может", - заявил Алексей Орлов.

Помимо этого, он объяснил, что с развитием города и увеличением численности населения невозможно оставлять лесные зоны полностью нетронутыми. Как минимум рядом с жилыми зонами их будут благоустраивать: ставить освещение, тротуарные дорожки, вести обустройство зон отдыха, но все это также будет сопровождаться вырубкой части деревьев.

Обращение жителей Академического района Екатеринбурга к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить Березовую рощу(2024)|Фото: скриншот с видео жителей

"За нашим зеленым пространством необходимо ухаживать, и такой крупный город, как Екатеринбург, не может развиваться хаотично, он должен развиваться в соответствии с долгосрочными перспективами. В том генеральном плане, который действовал до 2020 года, как раз много уделялось внимания озеленению города. И уже было полное понимание того, что необходимо отразить естественную трансформацию лесопаркового пояса и трансформировать его в городские благоустроенные пространства, потому что антропогенная нагрузка на зеленый пояс возрастает с развитием города. Поэтому без хотя бы элементарного благоустройства эти лесопарковые территории с этой нагрузкой справиться не смогут. Это тоже надо четко понимать", - отметил градоначальник.

Ранее жители Академического записали видеообращение президенту России, в котором попросили защитить Березовую рощу от "благоустройства". По их заявлению, таким словом власти называют обыкновенную застройку зеленой зоны жилыми домами. На обращение отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, по его поручению началась процессуальная проверка в рамках ст. 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей".

Теги: Екатеринбург, Березовая роща, Орлов, застройка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2024 07:58 Мск На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР
Ранее 16.12.2024 08:06 Мск "Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки
Ранее 07.10.2024 13:10 Мск "Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети