"Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки

Жители Академического района Екатеринбурга записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, в котором попросили защитить Березову. рощу от "благоустройства". По их заявлению, таким словом власти Екатеринбурга называют обыкновенную застройку зеленой зоны жилыми домами.

"В последние годы мы наблюдаем интенсивную застройку, и каждые полгода планы застройки пересматриваются в сторону уплотнения. Связанные с этим проблемы можно решить, но вырубка леса — это процесс, который уже не подлежит восстановлению. На сегодняшний день у нас остался последний клочок Березовой рощи размером всего 500 на 600 метров, где хотят построить 30 домов и называют это благоустройством парка" — заявляют жители района.

Они попросили президента донести до чиновников Екатеринбурга мысль о переносе застройки, ведь им и так уже приходится жить "окошко в окошко".

"Владимир Владимирович, помогите! Вы наша последняя надежда!" — добавили местные жители.

Напомним, что около 40% Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга отдадут под застройку компании "Атомстройкомплекс". По данным городской администрации, в зеленой части возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. ребят, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв.м.

Помимо этого, в 2025 году застройщик займется благоустройством остальной зеленой зоны. Постепенно березовый лес будет замещаться сосновым. Как ранее рассказала Алена Третьякова, директор Ботанического сада УрО РАН, уже сейчас 11% деревьев в парке сухие и не подлежат восстановлению.